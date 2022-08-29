Російські військові поцілили біля зупинки громадського транспорту у Бахмуті Донецькій області, на якій були люди. Про це свідчить заява інспектора відділу комунікації поліції Донеччини Олег Кирницький, пише "Суспільне".

Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули люди віком від 36 до 60 років.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, за минулу добу, 28 серпня, у Бахмуті загинуло чотири людини, ще одна людин отримала поранення.