У ніч на вівторок, 30 серпня, окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Ніч знову була напруженою - з тривогами і обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський і Криворізький.

Нікопольський район

Росіяни завдали ударів з "Градів" і важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. При цьому в результаті обстрілу виведені з ладу дві лінії електропередачі. Одну лінію електрики вже включили. Іншу лагодять. Зараз без світла залишаються до 500 сімей.

Під час обстрілу громади росіяни потрапили в житловий масив. У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка. Вона лікується вдома. В результаті обстрілу один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Крім того, обстріли зачепили електромережі та газопровід.

Криворізький та Дніпровський район

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються.