На Одещині ЗСУ збили ворожий безпілотник [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 30 серпня, українські військові збили безпілотник окупантів в Одеській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" в Telegram.
Безпілотник проводив повітряну розвідку.
Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений.
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