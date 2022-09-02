Керівництво рф, ймовірно, має намір створити нові сили для посилення наступу на Україну восени і взимку.

Про це йде мова у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, заява путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав" свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.