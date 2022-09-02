Нові сили для наступу восени і взимку: в ISW заявили про плани путіна [ Редагувати ]
Керівництво рф, ймовірно, має намір створити нові сили для посилення наступу на Україну восени і взимку.
Про це йде мова у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
На думку експертів, заява путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав" свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.
Заява путіна про "антиросійську" риторику, яка повинна бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України і, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для призову до подальших зусиль росії і створення сил восени і взимку цього року.
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