Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили трьох цивільних [ Редагувати ]
Джерело: DW
Російські війська 2 серпня обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 793 людини, ще 2011 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
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