Російські війська 2 серпня обстріляли шість населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж отримали поранення.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 793 людини, ще 2011 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.