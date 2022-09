Каховський міст через Дніпро обрушився в результаті низки успішних ударів українських військових.

Знімок мосту оприлюднив незалежний розслідувач Бенджамін Пітте в Twitter.

"Міст дамби Нової Каховки обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", - написав Пітте.

***BREAKING***



The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI