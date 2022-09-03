Каховський міст обвалився після ударів ЗСУ: супутниковий знімок [ Редагувати ]
Каховський міст через Дніпро обрушився в результаті низки успішних ударів українських військових.
Знімок мосту оприлюднив незалежний розслідувач Бенджамін Пітте в Twitter.
"Міст дамби Нової Каховки обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", - написав Пітте.
***BREAKING***— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022
The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI
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