Експерти радять вже у цьому місяці подбати про запаси у коморах

Вона рекордно подорожчала. В порівнянні з минулим роком - аж в чотири рази. Морква побила ціновий рекорд. За кілограм зараз на ринку правлять до 40 гривень.

Чому помаранчевий корнеплод злетів в ціні? Що вплинуло? І чи не доведеться купувати моркву цьогоріч за кордоном? Олена Мендалюк поїхала до фермерів і про все в них розпитала.

Це поля Петриківського району на Дніпропетровщині. Нині тут збирають ранню моркву. Агроном фермерського господарства каже - корнеплод із поля продають по 13-15 гривень за кілограм. Ось ця поїде на Львів.

Ярослав, агроном фермерського господарства:

Зараз, що люди роблять - це на Львів, майже завжди Дніпро, але буває Львів-Харків-Київ.

Агроном зізнається - врожай зберуть не надто великий. Вирощувати моркву цьогоріч було складно.

Ярослав, агроном фермерського господарства:

Сіяли після початку війни й це дуже тяжко. Насіння, краплинна стрічка, добрива, все було в дефіциті. І топливо, і це не давало збільшити об'єми.

Замість запланованих 30 гектарів морквою засіяли тільки 20 - каже Ярослав. Сьогодні збирають перший врожай ранньої. Щодня відвантажують десятки тонн.

Тетяна, бригадир фермерського господарства:

Відгружаємо кожен день 40-60 тонн. Важко руки болять, ну нічого можна робити.

Від цих полів до центру Дніпра - 25 кілометрів. У супермаркетах обласного центру моркви вдосталь.

Олександр Шуть - представник супермаркету:

По моркві зараз дефіциту нема, доставляється фермерами-постачальниками. Ціна навіть трошки подешевшала на зараз. З Дніпропетровської області, в тому числі постачальників багато, моркву вирощують по всі Україні.

А це морква з власного городу пані Наталі. Продавчиня просить за неї 30 гривень, бо, каже, цінує свою працю. Біля приватного будинку має 15 соток землі, там і вирощує овочі.

Наталія, продавчиня овочів:

Всього потроху. Тільки що не дають землі більше, те вирвали те посадили. Два три врожаї збираємо.

Як для регіону, що постійно потерпає від ворожих обстрілів, Дніпропетровщина гідно тримає аграрний фронт - констатують експерти. А ціни на моркву зараз високі по всій країні.

Володимир Заверталюк, очільник Дніпропетровської обласної дослідницької станції інституту овочівництва НААН України:

Хто знав, що диздтопливо було 15, щас воно 60. Як вижить, хто знав, що сілітра була 7, щас 30 понімаєте. Пільговий НДС був 20 відсотків. Тоді ми могли купити на них усе дизпаливо, міндобрива, техніку. Тепер НДС у нас забрали. Платимо у державу, а взамін нічого.

Аграрії Дніпропетровщини не приховують - забезпечити країну на весь рік вітчизняною морквою не зможуть.

Ярослав, агроном фермерського господарства:

Україна велика і якщо об'єми зменшили посівні площі: десь на Херсонщині - 50 відсотків, 10 - Запоріжжя, Миколаїв, 5 - Харківська, десь біля 30% залишилось овочів в Україні.

Аби уникнути дефіциту, представники мереж супермаркетів уже вивчають, де можна закупити овочі за кордоном. Бажано найдешевше.

Олександр Шуть, представник супермаркету:

Моркву вирощують по всій Європі, дивимось, де найкращі пропозиції, щоб запропонувати клієнтам найкращі позиції по моркві.

Тим, хто хоче всю зиму споживати вітчизняну моркву, експерти радять вже у цьому місяці, саме коли фермери збиратимуть пізні сорти моркви, подбати про запаси у коморах.