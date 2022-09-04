У Дніпропетровській області ЗСУ збили ворожий безпілотник [ Редагувати ]
Фото: Telegram
Українські військові в Дніпропетровській області збили ворожий безпілотник, який проводив аеророзвідку місцевості.
Про це повідомляється у Telegram СтратКом ВСУ.
Так, відомо, що БПЛА "Орлан-10" був збитий одним з підрозділів ЗСУ в Синельниківському районі Дніпропетровської області.
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