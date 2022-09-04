У Запорізькій області оновили порядок виїзду на окуповану територію [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
У Запорізькій області змінили правила виїзду на тимчасово окуповані території. На окремо визначених територіях Василівського району розпочала роботу комендатура.
Про це повідомляється на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що керівником комендатури Василівського району був назначений Максим Перегиниця. Комендатура розташована за адресою - Оріхівське шосе, 36, місто Запоріжжя.
Порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Василівську комендатуру:
- виїзд на тимчасово окуповану територію, а також переміщення вантажів здійснюється у складі колон через КПП смт Степногірськ за наявності перепустки, яка була видана комендатурою;
"Перепустка дійсна тільки в межах Василівського району Запорізької області, на маршруті руху колони, де встановлено особливий режим. При перетині контрольно-пропускного пункту смт Степногірськ, перепустки вилучаються та направляються до комендатури", - пише пресслужба.
- виїзд здійснюється за наявності документів, які посвідчують особу;
- до переліку особистих речей, дозволених до переміщення відносяться товари, що мають ознаки вжитку, а також інші товари, які не заборонені та не обмежені Переліком, на підставі довідки, яка підтверджує приналежність вантажу до гуманітарної допомоги;
- на кпп правоохоронці та військові можуть проводити огляд осіб, речей, транспортних засобів, багажу та вантажів;
- формування колон для виїзду здійснюється на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36 щоденно з 07:00 до 17:00;
- формування колон здійснюється з урахуванням черговості подання заявок й не підлягають внесенню жодних змін;
- через стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак за маршрутом колони, забороняються вантажні автомобілі із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т й автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості більше двадцяти двох;
- включення до складу колони евакуаційного, гуманітарного транспорту, що здійснює перевезення вантажів, які попереджають виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру, здійснюються за окремим рішенням комендатури;
- у разі виникнення загрози життю громадян та ускладнення погодних умов, може бути введене тимчасове обмеження руху за маршрутом колони.
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