Біля узбережжя Латвії розбився приватний літак [ Редагувати ]
Приватний літак Cessna, який прямував з Іспанії до Німеччини, розбився біля берегів Латвії у Балтійському морі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на службу порятунку Швеції.
На його перехоплення піднімали винищувачі НАТО, які базуються в Естонії.
За даними сервісу FlightRadar24, літак Cessna 551 летів із міста Херес на півдні Іспанії. Конкретний пункт призначення лайнера невідомий.
За повідомленнями ВПС Данії, їхні пілоти не змогли розглянути екіпаж - запевнили, що за штурвалом нікого не було. Незабаром приватний лайнер втратив контроль і впав у море. Попередньо, на борту було 4 особи.
Нагадаємо, що днями у США затримали викрадача літака, який погрожував врізатися у супермаркет.
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