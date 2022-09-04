Приватний літак Cessna, який прямував з Іспанії до Німеччини, розбився біля берегів Латвії у Балтійському морі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на службу порятунку Швеції.

На його перехоплення піднімали винищувачі НАТО, які базуються в Естонії.

За даними сервісу FlightRadar24, літак Cessna 551 летів із міста Херес на півдні Іспанії. Конкретний пункт призначення лайнера невідомий.

За повідомленнями ВПС Данії, їхні пілоти не змогли розглянути екіпаж - запевнили, що за штурвалом нікого не було. Незабаром приватний лайнер втратив контроль і впав у море. Попередньо, на борту було 4 особи.

Нагадаємо, що днями у США затримали викрадача літака, який погрожував врізатися у супермаркет.