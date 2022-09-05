Росіяни вночі обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 5 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. На щастя, внаслідок атак ворога жертв і постраждалих немає.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл. Уночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали", - зазначив посадовець.
У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків і багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них:
гімназія;
дитячо-юнацька спортивна школа;
магазин;
кафе.
Окрім цього, обірвало і кілька ліній електропередач - їх уже полагодили. У інших районах області ніч пройшла із сиренами, але минулося без атак.
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