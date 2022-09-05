Російські окупанти в ніч на 5 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. На щастя, внаслідок атак ворога жертв і постраждалих немає.

Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл. Уночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали", - зазначив посадовець.

У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків і багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них:

гімназія;

дитячо-юнацька спортивна школа;

магазин;

кафе.

Окрім цього, обірвало і кілька ліній електропередач - їх уже полагодили. У інших районах області ніч пройшла із сиренами, але минулося без атак.