Станом на понеділок, 5 вересня, Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиками радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє "Енергоатом".

До мережі підключений лише 6 енергоблок станції.

Станом на 10:00 ситуація на АЕС контрольована, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.

В роботі залишається лише 6 енергоблок, який подає енергію в мережу України та забезпечує власні потреби. Після чергового обстрілу окупантів 5 енергоблок був відключений від енергосистеми.

Російська армія продовжує перебувати на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.