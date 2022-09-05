Запорізька АЕС продовжує працювати з порушеннями норм [ Редагувати ]
Станом на понеділок, 5 вересня, Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиками радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє "Енергоатом".
До мережі підключений лише 6 енергоблок станції.
Станом на 10:00 ситуація на АЕС контрольована, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.
В роботі залишається лише 6 енергоблок, який подає енергію в мережу України та забезпечує власні потреби. Після чергового обстрілу окупантів 5 енергоблок був відключений від енергосистеми.
Російська армія продовжує перебувати на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.
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