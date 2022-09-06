ЗСУ знищили 4 склади окупантів - ОК "Південь" [ Редагувати ]
Українські військові продовжили завдавати потужних ударів по російських окупантах. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Сили ЗСУ знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога.
Протягом бойового дня авіація 18 разів атакувала позиції, логістику, командні та опорні пункти противника.
У районі Новогригорівки під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52. У районі Андріївки, силами ППО знищено дві ракети Х-59.
Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.
Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний.
Підтверджені втрати окупантів 5 вересня складають:
- 86 солдатів;
- 4 танки;
- 12 одиниць авто-бронетехніки;
- 4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С";
- 3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С";
- станцію зв'язку;
- протитанковий ракетний комплекс.
Окрім цього, ЗСУ ліквідували 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.
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