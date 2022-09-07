Президент путін може використовувати МАГАТЕ для спроби організувати "Мінськ-3" - ISW [ Редагувати ]
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Президент рф володимир путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і створити процес, аналогічний мінським угодам.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначається, дещо зашифрована Мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС і стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ.
МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що росія має право на консультації.
ISW пише, що путін може спробувати використовувати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, що підриває суверенні права України на набагато більшу територію, яку зараз окупують російські війська.
"Путін може спробувати скористатися ситуацією, щоб спробувати створити процес, аналогічний Мінським угодам, які встановили припинення вогню після російського вторгнення в 2014 році", - йдеться у звіті.
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