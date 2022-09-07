У середу вночі, 7 вересня, окупанти в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. Про це у Telegram повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Ворог випустив понад 30 снарядів, застосувавши міномети та САУ.

Обстріли з боку росії почалися ввечері 6 вересня. Ворог випустив з мінометів 12 снарядів по території Хотинської громади.

Вже опівночі в Зноб-Новгородській громаді було зафіксовано 18 "прильотів" з автоматичного гранатомета.

Також близько другої години ночі росіяни застосували самохідні артилерійські установки і 120-міліметрові міномети. Удари припали по Миропільській громаді.