Більше 30 прильотів: окупанти вдарили по Сумській області [ Редагувати ]
У середу вночі, 7 вересня, окупанти в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. Про це у Telegram повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Ворог випустив понад 30 снарядів, застосувавши міномети та САУ.
Обстріли з боку росії почалися ввечері 6 вересня. Ворог випустив з мінометів 12 снарядів по території Хотинської громади.
Вже опівночі в Зноб-Новгородській громаді було зафіксовано 18 "прильотів" з автоматичного гранатомета.
Також близько другої години ночі росіяни застосували самохідні артилерійські установки і 120-міліметрові міномети. Удари припали по Миропільській громаді.
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