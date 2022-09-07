Президент путін визнав, що на ЗАЕС є військові росіїї [ Редагувати ]
Російський президент володимир путін визнав розташування військових рф на території Запорізької АЕС.
Про це він сказав під час Східного економічного форуму.
За словами путіна, російські військові контролюють станцію. Водночас він вкотре заперечив щодо обстрілів по ЗАЕС з боку окупантів. Нібито його солдати знаходять уламки снарядів HIMARS та "інших західних засобів ураження".
У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити й зараз можуть побачити, бо двоє там залишились. Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну "Тигри" стоять там. Це росгвардія займається забезпеченням безпеки.
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