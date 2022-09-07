Російський президент володимир путін визнав розташування військових рф на території Запорізької АЕС.

Про це він сказав під час Східного економічного форуму.

За словами путіна, російські військові контролюють станцію. Водночас він вкотре заперечив щодо обстрілів по ЗАЕС з боку окупантів. Нібито його солдати знаходять уламки снарядів HIMARS та "інших західних засобів ураження".