Вночі на четвер, 8 вересня, окупанти чотири рази обстрілювали "Градами" Нікопольський район у Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Марганецьку громаду окупанти обстріляли тричі. Унаслідок атаки пошкодження отримало підприємство.

На місці працюють фахівці. Масштаби руйнувань у громаді з'ясовуються, зазначив Резніченко.

У Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків і господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія, ЛЕП.

За попередніми даними, без загиблих і постраждалих.