Окупанти вдарили "Градами" по Нікопольському району [ Редагувати ]
Вночі на четвер, 8 вересня, окупанти чотири рази обстрілювали "Градами" Нікопольський район у Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Марганецьку громаду окупанти обстріляли тричі. Унаслідок атаки пошкодження отримало підприємство.
На місці працюють фахівці. Масштаби руйнувань у громаді з'ясовуються, зазначив Резніченко.
У Нікополі пошкоджено 11 приватних будинків і господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія, ЛЕП.
За попередніми даними, без загиблих і постраждалих.
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