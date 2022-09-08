У Донецькій області окупанти надалі б'ють по населених пунктах. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще двоє отримали поранення.

За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 810 мирних жителів, ще 2025 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.