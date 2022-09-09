Держстат оцінив падіння економіки України під час війни [ Редагувати ]
Джерело: Інтерфакс
Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2022 року. Економіка впала на 37,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Про це повідомляє Держстат.
У той же час, в порівнянні з I кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактора) падіння склало 19,1%.
За оцінкою Держстату, ВВП I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%.
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