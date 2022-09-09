Прем'єр Польщі прибув з візитом до Києва [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У п'ятницю, 9 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва з візитом. В ході візиту він проведе кілька офіційних зустрічей.
Про це заявив прессекретар польського уряду Петро Мюллер, повідомляє Polsat News.
"Обговорюватимуться важливі речі, пов'язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, енергетичною та військовою безпекою", - розповів він.
Мюллер додав, що інформація про візит Моравецького надається з деякою затримкою з міркувань безпеки.
Він запевнив, що візит Моравецького є політичним сигналом на адресу Кремля.
"Цей сигнал також буде відправлений сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України - це захист нашої безпеки", - додав прессекретар уряду.
по темі
На ній представлені й українські зразки, які протягом останніх пів року щодня на полі бою доводять - здатні гідно конкурувати на світовому ринку.
У Франції випустив в ефір документальний фільм "Un président, l'europe et la guerre"
Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України
Президент росії володимир путін публічно зізнався у злочині агресії проти України
У кремлі заявили щодо зустрічі президентів росії і України володимира путіна і Володимира Зеленського