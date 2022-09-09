Голова Харківської ОВА отримав термінове доручення від Зеленського [ Редагувати ]
У п'ятницю, 9 вересня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав важливе доручення від президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється у Telegram-каналі заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч-о-пліч будують з військовими фортифікаційні споруди та укріплення. Втім російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі.
За словами заступника керівника Офісу президента, станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, росіяни зруйнували у Харківській області:
- 2927 багатоповерхівок;
- 4850 приватних будинків;
Також зафіксовані руйнування закладів освіти.
Сьогодні, голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов відправляється на деокуповані території, щоб виконати поставлені задачі президентом України й головою Офісу президента й у максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо- та водопостачання.
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