У п'ятницю, 9 вересня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав важливе доручення від президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляється у Telegram-каналі заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч-о-пліч будують з військовими фортифікаційні споруди та укріплення. Втім російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі.

За словами заступника керівника Офісу президента, станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, росіяни зруйнували у Харківській області:

2927 багатоповерхівок;

4850 приватних будинків;

Також зафіксовані руйнування закладів освіти.