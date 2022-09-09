Проросійська окупаційна адміністрація Харківської області оголосила "евакуацію" цивільного населення з Ізюма та Куп'янська, на які наступають українські війська. Про це повідомлять пропагандистські росЗМІ з посиланням на представників гауляйтерів.

Людей вивозять насамперед з міст Куп'янськ і Ізюм. Крім того, у селищі Великий Бурлук мешканцям також запропонували виїхати "до безпечніших населених пунктів".

Жінок та дітей, яких вивозять з Куп'янська та Куп'янського району, відправляють на територію Росії та самопроголошеної "ЛНР".

В Ізюмі розташовується штаб російського угруповання, яка наступає на Донбас з півночі, у Куп'янську базується підконтрольна Росії "адміністрація" окупованої Харківщини.

29 серпня українська армія оголосила, що розпочала контрнаступ в окупованій Херсонській області. Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ йде за декількома напрямками. 8 вересня глава держави повідомив, що українські війська звільнили місто Балаклія на півдні Харківщини.

9 вересня Нацгвардія повідомила про звільнення селища Волохів Яр у Харківській області.