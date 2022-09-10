Російський опозиціонер Михайло Ходорковський опублікував інформацію про загиблих солдатів регулярних військ рф. Дані він навів, посилаючись на документ Мінфіну рф, який опинився в його розпорядженні.

Про публікацію документа повідомив журналіст Андрій Попов.

"48 759 солдатів - перші (майже) офіційні дані про загиблих рф. Михайло Ходорковський опублікував документ від Мінфіну рф, де, за його твердженням, містяться перші реальні цифри втрат росіян і сума виплат їхнім родичам - майже 50 тис. вбитими, що близько до українських оцінок", - написав Попов на сторінці в Facebook і прикріпив запис Ходорковського.

Опублікований документ датується 26.08.2022, тобто в нього не включені дані після контрнаступу ЗСУ.

"Там враховуються тільки громадяни рф. Більше того - тільки військовослужбовці по лінії Міноборони. Тобто без Росгвардії, "музикантів", добровольців, ФСБ, МНС, колабораціоністів і сепаратистів (українських, грузинських, будь-яких), без сирійців та інших інтуристів. Тобто реально цифра більше - ймовірно в рази, тому РФ своїх контрактників береже, кидаючи на амбразури лднрівських мобіков і найманців всіх мастей - "неврахунки". Плюс санітарні втрати - поранених зазвичай в 3-4 рази більше, ніж убитих", - зазначає Попов.

В якості грошової компенсації за загиблих солдатів, згідно з документом, рф виділила 361 млрд руб.

"По 7 млн за голову. Що ще більш показово - на друге півріччя Мінфін просить виділити ще 271 млрд і на 2023 рік - 724 млрд. Разом - ще майже трильйон рублів. Тобто Кремль закладає допустимі втрати близько 200 тис. убитими тільки своїх регулярних військ. Вірити чи ні цьому документу - це вже окреме питання. Але те, що у Ходорковського є виходи на самий верх Кремля - це факт. Та й цифри виглядають цілком реалістично. Приймемо їх до відома", - зазначає журналіст.