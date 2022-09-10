Над Балаклією піднято український прапор (відео) [ Редагувати ]
Станом на суботу, 10 вересня, Балаклія Харківської області звільнена від російських окупантів. Про це повідомляється у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Над містом здійняли український прапор.
Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор.
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