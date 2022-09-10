Ситуація на фронті: українські військові вдало просунулись на півдні [ Редагувати ]
Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк заявила про те, що українські військові ведуть успішний контрнаступ не тільки в Харківській області, а і на півдні України.
Про це вона сказала під час телемарафону.
Є просування наших військ по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів.
За словами Гуменюк, за минулу добу ЗСУ знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці, якими вони гатили по Нікопольському району, що зробили цієї ночі знову. Також росіяни били із С-300 та по Миколаєву.
Не маючи успіхів на суходолі, вони намагаються таким чином помститися тим районам, які їм не досяжні.
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