Погода у вівторок 13 вересня залишатиметься похмурою та холодною. Дощі йтимуть у більшості регіонів. Опади накриють всі області, крім західних.

Відносно теплу погоду обіцяють на Півдні та Сході. Наприклад, в Одесі, Харкові та Запоріжжі – +17...+19. Хоча сонця чекати не варто.

На Півночі та Заході – найхолодніше. Синоптики попередили про +13...+15.

У Києві температура повітря може бути ще нижчою – +12..+14. Дощі у столиці можливі найближчої ночі, вранці та в першій половині дня. Після обіду буде сухо.