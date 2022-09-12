Дощі та холод: прогноз погоди на 13 вересня [ Редагувати ]
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Погода у вівторок 13 вересня залишатиметься похмурою та холодною. Дощі йтимуть у більшості регіонів. Опади накриють всі області, крім західних.
Відносно теплу погоду обіцяють на Півдні та Сході. Наприклад, в Одесі, Харкові та Запоріжжі – +17...+19. Хоча сонця чекати не варто.
На Півночі та Заході – найхолодніше. Синоптики попередили про +13...+15.
У Києві температура повітря може бути ще нижчою – +12..+14. Дощі у столиці можливі найближчої ночі, вранці та в першій половині дня. Після обіду буде сухо.
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