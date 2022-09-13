Велика частина російських військ, що відступили з Харківської області, перейшла через кордон та перебуває на території рф.

Про це повідомляє CNN, що оприлюднило заяву високопосадовця Пентагону, зроблену під час брифінгу 12 вересня.

Представник Міноборони США зазначив, що ЗСУ досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення земель на півдні та сході України.

"Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із рф", - сказав він.

Таким чином посадовець спростував твердження російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківської області був запланований і покликаний посилити угруповання на Донбасі.

росія зосередилася у Донецькій області

За словами представника Пентагону, рф зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута у Донецькій області.

"Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів", - підкреслив високопосадовець.

Він додав, що Херсонській області відбуваються "усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед".