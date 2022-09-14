Погода в Україні сьогодні, 14 вересня буде теплою. Місцями вдень до +22, але все ще дощитиме на Лівобережжі та західних областях.

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями, на Лівобережжі, вдень і у західних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів.

На заході країни вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями сильні пориви 15-20 м/с.

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9 +11, а вдень +18 +20 градусів.