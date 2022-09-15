Фото: удар по дамбі в Кривому Розі / t.me/dnipropetrovskaODA

Через ворожий ракетний удар по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі рівень води в річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Внаслідок чого підтоплено більше сотні приватних будинків.

Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За словами губернатора, фахівці всю ніч боролися з наслідками вчорашнього ракетного удару по дамбі.

"Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він продовжує падати", - розповів Резніченко.

Пізніше він написав, що рівень води вдалося знизити на 40 сантиметрів.

Резніченко зазначив, що через підйом рівня води підтоплені 112 приватних будинків і подвір'їв. Жителі, будинки яких зіткнулися з підтопленням, евакуйовані.

Крім того, внаслідок ракетного удару пошкоджено кілька водоводів. У Софіївській громаді без води залишилися майже 5000 осіб. Відновлювальні роботи тривають.

Як розповів мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, вода є скрізь, крім військового містечка. Також знайдено ще одне місце влучення ракети - водогін 600 мм.