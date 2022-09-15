В Умані пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
У четвер, 15 вересня, в Умані Черкаської області пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
Жителі Умані повідомляють про звук вибухів. Інформація перевіряється, залишайтеся в укриттях.
Вибухи було чутно після оголошення повітряної тривоги в Черкаській області.
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