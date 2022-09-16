Енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо українці взимку масово ввімкнуть електрообігрівачі. Про це заявив в інтерв'ю голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Мережі впораються з електрообігрівачами у холоди, адже через війну споживання електроенергії в Україні значно зменшилось.

Наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго, втім не можна сказати, що вона вже така стара, що дихає на ладан...

Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, "сіли на розетку", тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо і доцільно. Виробництво і споживання електроенергії в Україні збільшилося. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми - в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, - проходили й не раз, і не в одному сезоні.

Тому я не прогнозую якихось системних проблем із тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Очікуємо, що мережі впораються.