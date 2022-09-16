"Мережі впораються": енергетики заспокїли щодо обігрівачів [ Редагувати ]
Енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо українці взимку масово ввімкнуть електрообігрівачі. Про це заявив в інтерв'ю голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Мережі впораються з електрообігрівачами у холоди, адже через війну споживання електроенергії в Україні значно зменшилось.
Наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго, втім не можна сказати, що вона вже така стара, що дихає на ладан...
Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, "сіли на розетку", тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо і доцільно. Виробництво і споживання електроенергії в Україні збільшилося. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми - в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, - проходили й не раз, і не в одному сезоні.
Тому я не прогнозую якихось системних проблем із тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Очікуємо, що мережі впораються.
Нагадаємо, що окупанти обмежили постачання електроенергії в Україну з Запорізької АЕС, яку вони захопили в березні. Водночас почали завдавати ударів по ТЕЦ і греблях.
Раніше мер Києва Віталій Кличко закликав киян запасатися теплими речами та ковдрами.
по темі
Україна готова налагодити додатковий експорт електроенергії в Європу за умови повернення контролю над Запорізькою АЕС
У Харкові та Харківській області ввечері 13 вересня було повністю відновлено електропостачання
Безліч домоволодінь в Україні найближчої зими можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії
Болгарія та Азербайджан домовилися про обмін електроенергії на газ. Про це повідомив міністр економіки та промисловості Нікола Стоянов. На переговорах у Баку сторони обговорювали запуск з 1 жовтня інтерконектора Греція-Болгарія (IGB) та розширення Південного газового коридору
Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського Жешува
Україна хоче отримати від Експортно-імпортного банку США кредит на суму $1,5 млрд, який має намір витратити на купівлю газу. Ця тема обговорювалася 9 вересня під час бесіди українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Мінфіну США Джанет Єллен