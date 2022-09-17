Відчувати - значить жити! У Черкасах, аби підбадьорити пацієнтів онкологічного диспансеру, волонтери влаштували концерт під відкритим небом. Дует місцевих артистів понад годину виконував для хворих джаз та авторські пісні. Станіслав Кухарчук побував на благодійному концерті.

Ранок, двір онкологічного диспансеру. Музиканти Олександр та Володимир неспішно вивантажуть інструменти. Для пацієнтів лікарні чоловіки вирішили провести незвичний концерт під відкритим небом.

Свою електро-гітару Олександр налаштовує буквально за кілька хвилин - з нею музикант не розлучається вже понад 30 років, як і з своїм найкращим другом Володимиром.

Олександр Цимбал – музикант:

Раньше мы вдвоем пели, губная гармошка, сопилка, но сейчас …так, я как пациент этой больницы то у меня отпадает все …горло …

Саме тому гітарист залюбки пристав на пропозицію волонтерів - влаштувати концерт для пацієнтів онкодиспансеру. Вже рік Олександр, як і вони, бореться із хворобою. Свій виступ музиканти починають з джазових композицій - кажуть, вони надихають.

З перших акордів до майданчика сходяться пацієнти. Ті, яким можна виходити на вулицю. Здебільшого ж люди дивляться і слухають з вікон своїх палат. Від запальних мелодій 5-річну Єву не зупинити - попри недугу дівча починає танцювати що є сили. Її мама Альона цьому тільки радіє…

Альона - мама Єви:

Їм потрібно багато позитивних емоцій …так потрібні позитивні емоції і для таких людей, щоб ставало гарно на душі. Така розрядка, такі мелодії душевні - це потрібно.

Психолог онкологічного диспансеру Надія Азаматова теж прийшла на концерт. Каже, завдяки волонтерам подібні виступи вже кілька років, як стали традиційними для лікарні. І те, що роблять артисти для хворих, важко навіть оцінити, адже більшість пацієнтів переживають нелегкі моменти життя.

Надія Азаматова - психолог Черкаського обласного онкодиспансеру:

Це страх смерті, це страх того, яким буде подальше життя, коли людина одужає, інвалідізація …та й взагалі - де гроші брати. А музика вона дає передишку таку, знаєте, коли вони слухають вони заспокоюються, відпочивають.

Та цей концерт міг і не відбутись. Напередодні Олександрові було вкрай зле, але гітарист все одно наполіг на виступі … його тут чекали.

Під час виступу Володимир кілька разів грав сам, без напарника - Олександрові був потрібен перепочинок. Але на друга за це він не ображається…

Володимир Чекризов – музикант:

Виступаємо, я його підтримую …Саша, кажу, настрій вперед, гей, він мене слухає, я ж старший. Він молодець, як не тяжко , але все одно іде і граємо.

І обов'язково гратимуть далі, адже обидва розуміють - поки людина відчуває, вона живе і може боротись.