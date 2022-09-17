Звільнене Високопілля зруйноване на 80% - ОВА [ Редагувати ]
Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів", - написав він.
За його словами, через постійні обстріли селища окупантів, немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини.
"Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення. Учора жителям Високопілля передали гуманітарну допомогу - харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла", - додав очільник регіону.
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