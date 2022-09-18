Росіяни знову обстріляли Оленівку, звинувативши ЗСУ [ Редагувати ]
Джерело: ТСН.ua
Російські військові знову обстріляли тимчасово окуповану Оленівку Донецької області, звинувативши у цьому Збройні сили України.
Про це повідомляє штаб "територіальної оборони" "ДНР" у Telegram.
"Українські бойовики з позицій у Новомихайлівці продовжують терористичні обстріли Оленівки із застосуванням артилерії НАТО калібром 155-мм", - йдеться у повідомленні.
При цьому повідомляє, що нібито під обстріл потрапила колонія в Оленівці, де утримуються українські полонені.
"Українські бойовики під час обстрілу Оленівки вбили одного і поранили чотирьох військовополонених, які утримуються в Оленівській виправній колонії", - заявили бойовики.
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