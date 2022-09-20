Під завалами можуть бути люди: окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Бахмуті (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 20 вересня російські війська завдали авіаудару по Бахмуту. Ворожа ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого обрушилися три під'їзди.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Близько години ночі ворог завдав авіаудару по Бахмуту - влучили в багатоповерхівку. У будинку обрушилися три під'їзди. Під завалами можуть перебувати двоє людей. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромово - одна людина поранена", - розповів він.
Місцеві Telegram-канали також публікують наслідки нічного обстрілу. На кадрах видно, що один із під'їздів житлового будинку знищено повністю.
Крім того, Кириленко розповів, що за минулу добу на Донеччині через російську агресію загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.
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