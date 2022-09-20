"Це не питання грошей": Зеленський розповів про закриття неба над Харковом [ Редагувати ]
Україна може знайти гроші, щоб закрити небо над Харковом від російських ракет, однак проблема - зробити системи протиповітряної оборони. Про це розповів "Українській правді" президент Володимир Зеленський.
Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від пів мільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані.
Ті комплекси, які нам зараз мають надійти - це комплекси малого радіусу дії. Це NASAMS, про які ми домовились зі Сполученими Штатами, і з Шольцом ми домовились про IRIS. Вони б нам зараз дуже допомогли, ми їх чекаємо.
Але ж ви знаєте, як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше.
Внаслідок контрнаступу ЗСУ Харківщина майже повністю звільнена від окупантів, але російські окупанти продовжують бити ракетами по обласному центру й іншим населеним пунктам.
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