Окупанти обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли село Юнаківка Сумської області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Внаслідок атаки була пошкоджена амбулаторія і лінія електромережі.
"Прильоти" з боку росії були прямо посеред вулиці. Усього було більше 10 вибухів. Деякі снаряди розірвалися на людських городах. Уламки вибухівки також пошкодили лінію електромережі, у двох будинках вибиті всі шибки.
Живицький повідомив, що електропостачання у селі вже відновили.
Уламками снарядів також були вибиті вікна у Юнаківській амбулаторії.
Окрім того, через обстріли поблизу одного домогосподарства загинула коза.
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