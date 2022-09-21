Зеленський призначив нового очільника Херсона [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський призначив Галину Лугову начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області. Про це свідчить розпорядження, опубліковане на сайті президента.
Призначити Лугову Галину Леонідівну начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області.
Галина Лугова до цього виконувала обов'язки секретарки Херсонської міської ради. Після викрадення окупантами Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, перейняла його повноваження на себе.
Хто така Галина Лугова?
- Народилася 10 квітня 1976 р. в передмісті Херсона - Антонівці.
- Навчалася у Херсонському державному університеті, вивчала іноземні мови.
- Працювала педагогом, очолювала Антонівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради.
- У політику пішла в 2015 році. Обиралась двічі.
- В 2020 році йшла у списках кандидатів до обласної та міської рад від політичної партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".
- Була призначена секретарем Херсонської міської ради у 2020 році. Має двох синів.
по темі
Українські військові протягом 16 вересня відбили 2 спроби штурму російських окупантів на півдні
У Херсоні ЗСУ завдали удару по будинку, де перебувало близько 200 російських окупантів
Міжнародна спільнота має прискорювати темпи постачання військової допомоги Україні
Громадяни, які співпрацюють з окупантами, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в росію, або будуть засуджені в Україні
У понеділок вранці, 19 вересня, українські війська на Херсонщині знищили ще один російський штурмовик