Рашисти обстріляли Холодногірський район Харкова [ Редагувати ]
Сім місяців повномасштабної війни й майже жодної тихої ночі. Так весь цей час живе незламний Харків. І ось чергові російські обстріли. Цього разу під ударом опинився Київський район обласного центру.
А напередодні ворожі ракети поцілили в багатоповерхівки в Холодногірському районі міста. Поранено одну жінку. Обсяг руйнувань бачили наші кореспонденти.
Вибухи в Холодногірському районі Харкова пролунали напередодні приблизно о 2-ій ночі.
Павло Бодров, мешканець пошкодженого будинку:
Ну где-то без 10 два или около 2-х как бахнуло, что я с кровати подпрыгнул на такую высоту. С перепугу. Гугух, и полетела вот эта стенка. Потом глядь спросонья, а у меня окна - 1,2,3,4 - все повылетали. Все окна повылетали. Очень страшно было.
Чоловік показує вибиті вікна в усій квартирі та тріщини в стіні.
Вот, от угла и до самого низа. Вот ладонь залазит. Ну все вот так лежало, вот так все на боку лежало. Вот это и это, а это вообще без стекла. Вообще без стекла.
Уся кімната устелена склом. На балконі вікна вилетіли з рамами.
Порезала. Вот, видите. Да, от стекла. Тут же стекла столько было.
Усі сусіди кажуть - спершу бачили величезний спалах. А за мить - вибух.
Іван Ріпчанський, мешканець пошкодженого будинку:
Вспышка была с той стороны. Со стороны Сортировки. Потом пламя, и прилетело сюда. Где-то 2, начало 3. Первый хлопок был, я проснулся, и потом удар в этот. И посыпалось все. Оно еще вода полилась горяча сверху.
Люди поспіхом ладнають все що вціліло. Рівняють двері, які вибухом перекосило й подекуди зірвало з петель.
Борис Алфьоров, мешканець пошкодженого будинку:
Надо хоч двери сделать, двери полностью снесло. Хоч шоб закрыть комнату. Щас там режут на окна, будем забивать.
А це ще одна багатоповерхівка в іншій частині району. Після удару ракети тут теж частково зруйновано верхній поверх.
Ольга Борисенко, мешканка пошкодженого будинку:
Мы спали. Ну а потом такое как зарево красное. Все покраснело и сильно так как ударило. Ну мы так попадали с диванов, кто раздетый, кто одетый. В коридор выскочили, в коридоре стоим. Оно потом второй раз. Ну все, побежали на улицу. Бабушку увезли в больницу с 9 этажа. Сердце, сердце, да, от испуга.
Люди тепер поспішають закрити вікна плівкою чи деревом. Бо з кожним днем на вулиці - все холодніше.
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