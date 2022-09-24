У Мелітополі "кадирівці" захопили склад сільськогосподарської техніки [ Редагувати ]
У Мелітополі Запорізької області так звані "кадирівці" захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки. Окупанти намагаються розпродати захоплене майно.
Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
"Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством", - наголосили у штабі.
по темі
Зараз вони працюють на загрозливих напрямках. Паралельно влаштовуючи регулярні десантні тренування. Про одне з таких - у наступному матеріалі.
Журналісти поспілкувалися з бійцями на Херсонщині, які стоять на позиціях, котрі донедавна займали рашисти.
Зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження
У п'ятницю, 22 вересня, українські військові знищили ще один російський штурмовик Су-25 та 6 іранських дронів-камікадзе
Озброєні люди разом з так званими "членами виборчих комісій" ходять по квартирах місцевих жителів тимчасового окупованого Мелітополя Запорізької області