Станом на неділю, 25 вересня, окупанти в чергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Вночі ворог випустив 170 снарядів із "Градів" та артилерії.

П’ять ударів за ніч…Ворог випустив понад 170 снарядів з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій.

За його словами, попередньо, без загиблих та поранених. У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, без світла понад 3 200 сімей, а в Марганці теж понівечені мережі, електрика зникла майже у 3 000 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.

Він також вказав, що відразу після обстрілів аварійні бригади енергетиків почали роботи. Планується полагодити все до середини дня.