ЗСУ з початку війни ліквідували понад 57 тисяч окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Збройні сили України ліквідували ще 500 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії становили 57 200 військовослужбовців.
Найбільших втрат за минулу добу окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 26 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 2290 (+15);
- бойових броньованих машин - 4857 (+25);
- артилерійських систем - 1369 (+1);
- РСЗВ - 330 (+2);
- кошти ППО - 172 (+1);
- літаків - 260 (+1);
- вертольотів - 224 (+4);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 970 (+4);
- крилаті ракети - 241 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10);
- спеціальної техніки - 131 (+1)
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