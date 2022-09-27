Окупанти випустили майже 90 снарядів по Нікопольському району [ Редагувати ]
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Окупанти вдарили ракетами по Нікопольському району на Дніпровщині. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Під вогонь із майже 90 снарядів потрапили 3 громади:
- Нікопольська,
- Марганецька,
- Червоногригорівська.
Попередньо людей не зачепило.
- У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі.
- У Марганці постраждали 10 приватних будинків, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газопровід та лінії електропередач. Один будинок спалахнув.
- У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.
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