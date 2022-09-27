Ворог на Донеччині не припиняє чинити свої злочини проти мирного населення

Останніми днями ворог нещадно руйнує Авдіївку на Донеччині. У місті, що регулярно страждає від російської агресії, вже немає жодної вцілілої будівлі, зазначають в міській військовій адміністрації. Та попри небезпечну ситуацію в населеному пункті досі перебуває близько двох тисяч жителів. І евакуюватися вони відмовляються. Така необачність нерідко стає фатальною. Про це - далі.

Для авдіївських поліцейських такі виклики - вже давно буденність. Цього разу - як і завжди - вони якнайшвидше доїхали до місця події. Попри ворожі обстріли.

Не гаючи часу, правоохоронці надали пораненому першу домедичну допомогу. Чоловік отримав осколкове поранення і буквально стікав кров'ю. Його треба було доставити до медиків.

Вже скоро поліцейські разом з постраждалим прибули до лікарні.

Та не зважаючи на всю оперативність, медики чоловіка, на жаль, не змогли врятувати. Правоохоронці кажуть - ворог на Донеччині не припиняє чинити свої злочини проти мирного населення. І цей випадок - чергове підтвердження кровожерливості рашистів. Тож правоохоронці вкотре закликають місцевих мешканців не ризикувати і евакуйовуватися, щоб вберегти собі життя.