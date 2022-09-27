У Київській області військовослужбовця рф засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

За публічним обвинуваченням Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта - заступника командира роти з озброєння однієї з військових частин збройних сил рф. Він визнаний винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Прокурори у суді довели, що засуджений брав участь у збройній агресії у селі Лук'янівка Броварського району Київської області. Протягом березня 2022 року він віддавав накази військовослужбовцям збройних сил рф проникати до будинків мирних жителів та грабувати їх. Виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували та руйнували приватні будинки та господарські будівлі, танком переїхали легковий автомобіль.