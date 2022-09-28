Війська рф вночі тричі вдарили по Нікополю (фото) [ Редагувати ]
росіяни всю ніч тероризували Нікопольський район "Градами" та важкою артилерією. По місту вдарили тричі.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
Внаслідок атак постраждали понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газопроводи та 6 ліній електропередач.
Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 тисяч сімей. Аварійні бригади енергетиків розпочнуть роботу як тільки мине загроза нових обстрілів, повідомив Резніченко.
У Марганецькій громаді наслідки атаки з'ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція. Обійшлося без постраждалих.
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