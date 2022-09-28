Україна повинна повернути свої всі свої території, які тимчасово окуповані ворогом. Лише після цього можна буде говорити про закінчення війни.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

"Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він - мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина - у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі", - підкреслив Зеленський.