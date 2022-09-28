У кремлі можуть відмовитися від ідеї закрити кордони для всіх чоловіків призовного віку, але все ж таки обмежить виїзд за списками з військкоматів. Про це повідомляє Telegram-канал "Верстка".

Рішення ухвалене після бурхливих обговорень між "військовим" і "мирним" крилами у кремлі. При цьому ідея повністю закрити виїзд для чоловіків справді обговорювалася.

Але після бурхливих дискусій у кремлі вирішили, що такий захід може ще більше підірвати довіру до влади у населення, яка й так помітно деморалізоване ходом повальної мобілізації.

Рішення про часткову мобілізацію приймалося важко, і було пролобійоване "військовим крилом" у владі.