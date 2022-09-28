Мобілізація в росії: що відомо про новий "компроміс" кремля [ Редагувати ]
У кремлі можуть відмовитися від ідеї закрити кордони для всіх чоловіків призовного віку, але все ж таки обмежить виїзд за списками з військкоматів. Про це повідомляє Telegram-канал "Верстка".
Рішення ухвалене після бурхливих обговорень між "військовим" і "мирним" крилами у кремлі. При цьому ідея повністю закрити виїзд для чоловіків справді обговорювалася.
Але після бурхливих дискусій у кремлі вирішили, що такий захід може ще більше підірвати довіру до влади у населення, яка й так помітно деморалізоване ходом повальної мобілізації.
Рішення про часткову мобілізацію приймалося важко, і було пролобійоване "військовим крилом" у владі.
При цьому невдоволення зростає не тільки серед населення: економічний блок уряду ("мирне крило") виступає проти жорстких заходів, що вживаються кремлем, розчарований скандальним ходом мобілізації та відсутністю мирних переговорів між росією та Україною. У результаті в кремлі вирішили поки що не дратувати громадян ще сильніше, прислухатися до "партії миру", відмовитися від тотальної заборони на виїзд, а також боротися з перегинами під час призовної кампанії".
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Не на жарт наполохані навіть диванні війська. Ті, хто раніше підтримували війну в Україні і закликали вбивати українців, тепер шикуються у черги на кордонах. Аби тільки скоріше втекти з агресорки-батьківщини.
Хоч і офіційно в рф триває часткова мобілізація, але "гребуть" воєнкомати усіх підряд. Особливо в маленьких селах на півночі, - пишуть російські телеграм-канали.