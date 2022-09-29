В одному з районів окупованого Мелітополя пролунав вибух [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У четвер, 29 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля промислово-економічного коледжу.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
"Гучний вибух у житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу", - написав він.
За попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль.
"Подробиці уточнюємо", - додав Федоров.
За даними місцевого видання "РІА Мелітополь", у будівлі коледжу засідає начальник "департаменту освіти" Олена Шапурова. Наразі підходи до будівлі коледжу оточені "поліцейськими".
При цьому вибух також стався у Костянтинівці.
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