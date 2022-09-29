Для тих у кого немає житла тут обіцяють побудувати модульні містечка

Пережити зиму. В умовах енергетичного шантажу росії. Зараз - це надзавдання і для Європи, і для України. Але в нас ситуація ускладнена ще й руйнуваннями. Сотні тисяч українців - без даху над головою. Інші самотужки лагодять розбиті оселі.

Далі доволі типова для деокупованих територій історія мешканців пошкодженої багатоповерхівки у селі Мила, під Києвом. З якими проблемами стикаються люди? І як їх вирішують? Олена Логінова знає.

Обвуглений метал, натягнутий брезент, вибиті вікна і рами. Це один із будинків у селі Мила на Київщині. Одразу видно руйнування, яких він зазнав від обстрілів. Окупанти гатили по ньому з градів, танків, мінометів...

Андрій Зелений, забудовник:

У нас згоріли верхні поверхи, зруйновані вибухами і прильотами. І наразі люди повертаються в ці будинки і будуть зимувати.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ось як зараз виглядають два верхні поверхи й дах будинку після обстрілів ворога. Все зруйновано вщент, а зима вже не за горами. Мешканці самотужки, за власні кошти зробили гідроізоляцію будинку - ось як вона виглядає. Все аби захиститися від негоди. Але кажуть, на жаль, це не допомагає.

Чому? Про все нам розповідає пані Вікторія. Вона - мешкає на третьому поверсі. І планує зустріти зиму у своїй оселі. Але нас веде нагору - на п'ятий поверх. Бо саме звідти йде небезпека. Відчиняє одну зі зруйнованих квартир. І перше, що бачимо - калюжі на брезенті, розстеленому на підлозі.

Вікторія, мешканка будинку:

Пока тимчасово ми положили брезент, а иначе никак. Но все равно протекание воды происходит на ниже этажи. Люди в шоке, они хотят жить, негде жить им. Нам уже это так наболело. Эта изоляция, которую мы делаем - гидроизоляцию на шестом этаже, она не спасает.

Вікторія самотужки прибирає воду з брезенту, щоб вона не протікала на нижчі поверхи. Дощову воду збирають і в такі відра. Але - цього не достатньо. Єдиний вихід - капітальний ремонт даху. Але тут жителі стикнулись із проблемою - повільністю експертиз!

Вікторія, мешканка будинку:

Мы нашли спонсоров, мы нашли немцев. Мы документацию всю собрали нужную, необходимую, перечисление денег - лежит уже перечисленные деньги на наш дах. По факту осталась только експертиза. Которую нам сказали, что месяц-два будут делать.

Щодо опалення, то тут ситуація краща. У більшості будинків комплексу вже відновили газопостачання. Єдиний нюанс: у будинку - комбінована система опалення: є квартири з індивідуальними газовими котлами, а є ті, що опалювалися від ось таких дахових котелень. У цьому будинку вони вигоріли повністю.

Андрій Зелений, забудовник:

І для відновлення всього цього потрібно і експертний висновок про ці всі пошкодження, детально-інструментальна експертиза, які стіни відновлювати, яке обладнання відновлювати. На жаль, це не можливо зробити дуже швидко, а зима вже от-от почнеться. І відповідно опалення для тих квартир, які в цьому будинку від дахової котельні - мали опалення - газове відновити вже неможливо в цьому опалювальному сезоні, люди будуть опалюватися електрикою.

Оскільки мешканців на зиму повернулось не так багато, тут сподіваються, що електроенергії має вистачити на всіх. А ще мешканці комплексу зараз власними силами й коштами вставляють і замінюють вибиті вікна. Але, кажуть, самотужки все не потягнуть. Особливо що стосується вікон у під'їздах.

Андрій, мешканець будинку:

На сьогодні за власний кошт ми можемо зробити мінімальну заміну. Тобто навіть не той рівень, який у нас був до війни.

Замінити вікна обіцяє і місцева влада, але поки робіт не провели. Сільський голова Тарас Дідич каже, і раді б допомогти усім і якнайшвидше - але ресурсу замало. Бо громада дуже постраждала від рашистів. Більше тисячі - розбитих будинків.

Тарас Дідич, дмитрівський сільський голова:

Будинки потребують капітального ремонту, але не дивлячись на це там продовжують жити люди. І ми сьогодні дивимось як надати їм можливість у тих квартирах перезимувати - вони вже підключені до газопостачання електропостачання відновлене.

А щодо механізмів пришвидшення проведення експертиз для відновлення даху ось цього будинку, каже, поки таких не існує.

Тарас Дідич, дмитрівський сільський голова:

Я не можу проєктанту казати - швидше малюй... - я не можу гонити, тому що мені дійсно потрібно, щоб там були закладені ті питання безпеки саме на стадії проєктування - це основне вирішується... Якщо я буду гонити - це нам може дуже боляче відгукнутися.

Для тих у кого немає житла тут обіцяють побудувати модульні містечка.